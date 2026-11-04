Geleli daha 3 ay oldu! Batrakov için örneği olmayan karar
Galatasaray formasıyla çıktığı maçlarda performansıyla dikkatleri üzerine çeken Aleksey Batrakov için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Stuttgart'ı Aleksey Batrakov'un 2 golüyle geçti. Rus futbolcu böylece Şampiyonlar Ligi'nde gol sayısını 4'e yükseltti.
Ağustos ayında Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bedelle kadroya katılan Rus futbolcu, sarı-kırmızılı formayı giydiğinden bu yana toplam 12 maça çıktı ve 5 gol-3 asistle göz kamaştıran bir performans ortaya koydu.
Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle Avrupa'nın radarına giren Batrakov'un sözleşmesinde 55 milyon euroluk çıkış maddesi olduğu belirtiliyor. NTV Spor'da yer alan habere göre sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ise bu rakamı yükseltmek için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcuyla yüksek bir serbest kalma bedeli üzerinden yeni sözleşme imzalamayı planladığı ifade edildi.