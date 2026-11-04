Fenerbahçe U19 8 gollü maçta Liverpool U19'a mağlup
UEFA Gençlik Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe U19 Takımı, 8 golün kaydedildiği mücadelede Liverpool U19 Takımı'na mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla turnuvada henüz puanla tanışamadı.
UEFA Gençlik Ligi 4. haftasında Fenerbahçe U19 Takımı ile Liverpool U19 Takımı, Pendik Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde 8 golün atıldığı mücadeleden Liverpool U19, 5-3 galibiyetle ayrıldı. İngiliz ekibine üç puanı getiren golleri 3, 13, 69. dakikada Wright(3), 20. dakikada Sonni-Lambie ve 28. dakikada Inglethorpe kaydetti. Fenerbahçe'nin gollerini 18 ile 29. dakikada Emin Eren Sayar (2) ve 68. dakikada Baran Yolaçan attı. Temsilcimizde Ali Demirbilek, 90+3. dakikada direkt kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler dört maç sonunda puansız kaldı. Liverpool puanını 8'e yükseltti. Fenerbahçe U19 bir sonraki maçında Shakhtar U19'a konuk olacak.