Kasımpaşa'ya şampiyon yabancı hoca: Takım ona emanet
Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Hollandalı çalıştırıcı Alfred Schreuder ile anlaşmaya vardı.
Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Hollandalı çalıştırıcı Alfred Schreuder ile anlaşma sağladı.
Kariyerinde önemli takımları çalıştıran Schreuder, daha önce Twente, Hoffenheim, Club Brugge, Ajax, Al Ain, Al Nasr ve Al-Diriyah'da görev yaptı.
Hollandalı teknik adam, teknik direktörlük kariyerinin yanı sıra önemli isimlerle birlikte yardımcı antrenör olarak da çalıştı. Barcelona'da Ronald Koeman'ın, Ajax'ta Erik ten Hag'ın ve Almanya'da Julian Nagelsmann'ın teknik ekibinde yer aldı.
Schreuder'in kariyerindeki en önemli başarılarından biri ise Club Brugge ile kazandığı Belçika Ligi şampiyonluğu oldu.