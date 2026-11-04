Kasımpaşa'ya şampiyon yabancı hoca: Takım ona emanet

Kariyerinde önemli takımları çalıştıran Schreuder, daha önce Twente, Hoffenheim, Club Brugge, Ajax, Al Ain, Al Nasr ve Al-Diriyah'da görev yaptı.





Hollandalı teknik adam, teknik direktörlük kariyerinin yanı sıra önemli isimlerle birlikte yardımcı antrenör olarak da çalıştı. Barcelona'da Ronald Koeman'ın, Ajax'ta Erik ten Hag'ın ve Almanya'da Julian Nagelsmann'ın teknik ekibinde yer aldı.