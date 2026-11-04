Kasımpaşa yeni hocasını seçti: Görüşmeyi duyurdular
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Kasımpaşa, yeni hocasını belirlemek için harekete geçti. Lacivert-beyazlıların, deneyimli teknik adamla anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Lacivert-beyazlıların yeni teknik patronunu belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğü süreçte, deneyimli çalıştırıcının ismi ön plana çıktı.
KASIMPAŞA, ABDULLAH AVCI İLE GÖRÜŞECEK
Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrılmasıyla teknik direktörlük koltuğu boşalan Kasımpaşa'nın, Abdullah Avcı ile temas kurduğu belirtildi.
NTV Spor'da yer alan habere göre İstanbul temsilcisi, deneyimli teknik adamla bugün bir görüşme gerçekleştirecek. Taraflar arasındaki görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde Avcı'nın Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü olması bekleniyor.
SON OLARAK TRABZONSPOR'U ÇALIŞTIRDI
Teknik direktörlük kariyerinde önemli başarılara imza atan Abdullah Avcı, son olarak Ekim 2023 ile Ağustos 2024 tarihleri arasında Trabzonspor'da görev yaptı.
Avcı yönetimindeki bordo-mavili ekip, söz konusu dönemde çıktığı 44 karşılaşmada 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.