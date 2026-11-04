Deniz Undav maç sonu Galatasaray soyunma odasına geldi: Barış Alper ne söylediğini açıkladı
Galatasaray'ın Stuttgart karşısında aldığı galibiyete damga vuran gerginliğin ardından Barış Alper Yılmaz'dan dikkat çeken açıklama geldi. Milli futbolcu, maç sırasında tartışma yaşadığı Deniz Undav'ın soyunma odasına gelerek kendisinden özür dilediğini açıkladı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti.
Mücadelenin 38. dakikasında Barış Alper Yılmaz ile Stuttgart'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Deniz Undav arasında gerginlik yaşandı.
Orta sahada taç çizgisi yakınında Chris Führich'in arkadan müdahalesine sinirlenen Barış Alper, rakibini formasından tutarak saha dışına doğru itti.
Bu sırada Stuttgart kaptanı Deniz Undav'ın da olaya müdahil olmasıyla iki futbolcu arasında tartışma çıktı. Teknik ekiplerin ve görevlilerin araya girmesiyle gerginlik sona erdi. İngiliz hakem Chris Kavanagh, olayın ardından Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav'a sarı kart gösterdi.
Karşılaşmanın ardından yaşananlarla ilgili konuşan Barış Alper Yılmaz, Undav'ın kendisinden özür dilediğini açıkladı.
Milli futbolcu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Saha içerisinde yaşanan saha içinde kalır. Biz her rakibe saygılıyız, biz çünkü Galatasaray futbolcusuyuz, büyük takım oyuncusuyuz, örnek olmamız gerekiyor. Bir ufak gerilim yaşandı. Maç sonu soyunma odasında geldi tekrar özür diledi. Dediğim gibi saha içinde kaldı, hiçbir sorun yok. Gayet iyiyiz."