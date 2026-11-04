Deniz Undav maç sonu Galatasaray soyunma odasına geldi: Barış Alper ne söylediğini açıkladı

Karşılaşmanın ardından yaşananlarla ilgili konuşan Barış Alper Yılmaz, Undav'ın kendisinden özür dilediğini açıkladı.





Milli futbolcu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:





"Saha içerisinde yaşanan saha içinde kalır. Biz her rakibe saygılıyız, biz çünkü Galatasaray futbolcusuyuz, büyük takım oyuncusuyuz, örnek olmamız gerekiyor. Bir ufak gerilim yaşandı. Maç sonu soyunma odasında geldi tekrar özür diledi. Dediğim gibi saha içinde kaldı, hiçbir sorun yok. Gayet iyiyiz."