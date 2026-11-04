Okan Buruk’tan sert mesaj: Şampiyonlar Ligi maçından sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş’a gönderme
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Stuttgart maçı sonrasında Fenerbahçe ve Beşiktaş hakkında konuştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Stuttgart maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında son hafta Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan kaybetmesinin kendi konsantrasyonlarını etkileyip etkilemeyeceği sorulması üzerine Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:
"Lig yarışını aynı şekilde devam ettireceğiz. Rakiplerimiz puan kaybetti ama bir rakibimiz yok.”
“Şu an bize en yakın olan Amed Sportif Faaliyetler. Onların arkasında Trabzonspor var. Rakiplerin puan kaybetmesi hiçbir şeyi değiştirmiyor. İki kulvarı da aynı şekilde götürmemiz gerekiyor. Ona uygun, iki tarafı da oynayabilecek bir kadromuz var.”