Okan Buruk’tan sert mesaj: Şampiyonlar Ligi maçından sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş’a gönderme

“Şu an bize en yakın olan Amed Sportif Faaliyetler. Onların arkasında Trabzonspor var. Rakiplerin puan kaybetmesi hiçbir şeyi değiştirmiyor. İki kulvarı da aynı şekilde götürmemiz gerekiyor. Ona uygun, iki tarafı da oynayabilecek bir kadromuz var.”