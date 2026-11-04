Sergen Yalçın'ın Batrakov sözleri olay oldu
A Milli Futbol Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yorumcu olduğu dönemde Galatasaray'ın formda ismi Batrakov için söylediği sözler yeniden gündem oldu.
Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Batrakov hakkında Sergen Yalçın'ın geçmişte yaptığı yorumlar yeniden gündeme geldi. Yorumculuk yaptığı dönemde Rus futbolcunun performansını değerlendiren Yalçın'ın, yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde maç kazandırabilecek seviyede olmadığını söylemesi dikkat çekti.
BATRAKOV İÇİN OLUMSUZ KONUŞMUŞTU
Sergen Yalçın, sezon başında Batrakov'un performansını değerlendirirken genç futbolcunun Galatasaray'ın aradığı maç kazandıran oyuncu olmadığını savunmuştu.
Yalçın, Rus futbolcu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Batrakov, Galatasaray'ın aradığı o maç kazandıracak oyuncu değil. Ve devam ediyorum; hiçbir zaman da olmayacak. Çünkü oyuncunun öyle bir yeteneği ve oyunu yok."
ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN DE YORUM YAPMIŞTI
Deneyimli teknik adam, Batrakov'un Şampiyonlar Ligi seviyesinde maç kazandırıp kazandıramayacağına ilişkin değerlendirmesinde de iddialı ifadeler kullanmıştı.
Sergen Yalçın, "Batrakov, Şampiyonlar Ligi’nde maç kazandırabilir mi? Ben kazandıramaz diyorum. 3 sene sonra belki kazandırır bilemem…" sözleriyle Rus futbolcuya yönelik görüşünü dile getirmişti.
Batrakov'un Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı dört maçta attığı dört gollü performansıyla birlikte Sergen Yalçın'ın bu açıklamaları da yeniden tartışılmaya başlandı.