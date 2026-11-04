Sergen Yalçın'ın Batrakov sözleri olay oldu

BATRAKOV İÇİN OLUMSUZ KONUŞMUŞTU

Sergen Yalçın, sezon başında Batrakov'un performansını değerlendirirken genç futbolcunun Galatasaray'ın aradığı maç kazandıran oyuncu olmadığını savunmuştu.





Yalçın, Rus futbolcu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Batrakov, Galatasaray'ın aradığı o maç kazandıracak oyuncu değil. Ve devam ediyorum; hiçbir zaman da olmayacak. Çünkü oyuncunun öyle bir yeteneği ve oyunu yok."