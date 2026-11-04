Arda Turan'dan gündem olan Emre Belözoğlu açıklaması

Turan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Emre Belözoğlu, hayatımda çok önemli bir yeri olan biri. Zaman zaman oyunculuk dönemimizde abi-kardeşlik yaşadığımız bir dostum. Onunla beraber Şampiyonlar Ligi seviyesinde karşılaşmanın keyfini çıkaracağız. Çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum, heyecanlı olacak."



