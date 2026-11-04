Arda Turan'dan gündem olan Emre Belözoğlu açıklaması
Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Teknik direktörlük kariyerinde yoluna devam eden Arda Turan, Emre Belözoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.
Belözoğlu'nun hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Turan, oyunculuk dönemlerinden gelen dostluklarına dikkat çekti.
"Abi-kardeşlik yaşadığımız bir dostum"
Emre Belözoğlu ile geçmişte abi-kardeş ilişkisi yaşadıklarını ifade eden Arda Turan, deneyimli teknik adamla Şampiyonlar Ligi seviyesinde karşılaşacak olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.
Turan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Emre Belözoğlu, hayatımda çok önemli bir yeri olan biri. Zaman zaman oyunculuk dönemimizde abi-kardeşlik yaşadığımız bir dostum. Onunla beraber Şampiyonlar Ligi seviyesinde karşılaşmanın keyfini çıkaracağız. Çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum, heyecanlı olacak."