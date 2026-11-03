Galatasaraylıları ayağa kaldıran pozisyon: Atakan Karazor'un görüntüsü olay oldu
Stuttgart forması giyen Atakan Karazor'un Mario Lemina'ya yaptığı sert müdahale Galatasaray cephesinde büyük tepki çekti. Sarı kart çıkan pozisyonun ardından milli futbolcunun kameralara yansıyan görüntüsü de sosyal medyada gündem oldu.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile karşı karşıya geldiği mücadelenin henüz başında tansiyon yükseldi.
Alman ekibinde forma giyen milli futbolcu Atakan Karazor, Mario Lemina'ya sert bir müdahalede bulundu.
Faul düdüğünü çalan İngiliz hakem Chris Kavanagh, Karazor'a sarı kart gösterdi.
Müdahalenin ardından acı içinde yerde kalan Lemina'ya saha içinde sağlık ekibi tarafından müdahale edildi.
Pozisyonun ardından Galatasaraylı futbolcular, Karazor'un kırmızı kart görmesi gerektiğini savunarak hakeme itirazlarda bulundu. Teknik direktör Okan Buruk da dördüncü hakeme pozisyonu anlattı.
Ancak tartışmalı müdahale için VAR incelemesi yapılmadı.
Lemina yerde tedavi görürken Davinson Sanchez ile konuşan Karazor'un kameralara yansıyan görüntülerde gülümsemesi de sosyal medyada tepki topladı.