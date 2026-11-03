16:56, 03/11/2026, Salı
Rakip kaleciyle çarpışan 30 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti
İspanya 2. Ligi’nde Tenerife ile Andorra arasında oynanan karşılaşmada rakip kaleciyle çarpışan 30 yaşındaki Jesús de Miguel hayatını kaybetti. Çarpışmanın ardından kalbi duran futbolcuya sahada müdahale edildi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. CD Tenerife, oyuncunun 3 Kasım’da yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Rakip kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti
İspanya 2. Ligi’nde CD Tenerife forması giyen Jesús de Miguel, FC Andorra karşılaşmasında yaşanan çarpışmanın ardından hayatını kaybetti. 30 yaşındaki futbolcu, maçın son bölümünde Andorra kalecisi Jesús Owono ile çarpıştı.
Hastanede yaşamını yitirdi
Çarpışmanın ardından yere yığılan De Miguel’e sağlık ekipleri sahada müdahale etti. Kalbi duran futbolcu ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak sağlık durumu kötüleşen De Miguel, 3 Kasım’da hayatını kaybetti. CD Tenerife, futbolcunun ölümünü duyurarak ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
Başlıklar :tenerifeandorrajesús de miguelçarpışmaÖlüm