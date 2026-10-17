Manchester United’ın yıldız isminden mest eden Kur'an-ı Kerim tilaveti

İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester United forması giyen Faslı başarılı futbolcu Noussair Mazraoui, futbol sahalarındaki başarısının yanı sıra bu kez manevi yönüyle adından söz ettirdi. Yıldız oyuncunun seslendirdiği Kur'an-ı Kerim tilaveti sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

HAŞR SURESİ'NİN SON AYETLERİNİ OKUDU

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve binlerce kullanıcı tarafından ilgi gören videoda, Mazraoui'nin Kur'an-ı Kerim'in Haşr Suresi'nin 22, 23 ve 24. ayetlerini tilavet ettiği görüldü. Düzgün diksiyonu ve etkileyici sesiyle dikkat çeken yıldız futbolcu, dinleyenleri adeta mest etti.

Kısa süre içerisinde binlerce kez paylaşılan ve etkileşim alan görüntüler, futbolseverlerden ve sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Kullanıcılar, dünyaca ünlü bir yıldızın bu anlamlı paylaşımına övgü dolu yorumlarda bulunarak Mazraoui'ye destek mesajları iletti.