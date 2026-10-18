23:21, 18/10/2026, PazarG: Güncelleme: 23:36, 18/10/2026, Pazar
Arda Güler muhteşem gol attı: Bernabeu’yu ayağa kaldırdı
Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, ligde geride kalan 8 haftada aldığı 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetin ardından bu akşam Santiago Bernabeu’da Sevilla’yı ağırladı. Ligde 9’da 9 yapan Barcelona’nın bir maç eksiğiyle 9 puan gerisinde bulunan Eflatun-Beyazlılar’da milli futbolcu Arda Güler, 29. dakikada attığı golle karşılaşmaya damga vurdu. Sol kanattan topu taşıyan Yan Diomande’nin pasında ceza sahasında topla buluşan Arda, sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalenin sağ üst köşesine gönderdi. Şık bir vuruş yapan milli futbolcu, takımını öne geçiren gole imza attı.
Başlıklar :Arda GülerReal MadridGolSevilla