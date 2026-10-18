22 yaşındaki Zeynep Mestan Turgutluspor’un teknik direktörü oldu

Süper Amatör Lig’de mücadele edecek Turgutluspor’da yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine 22 yaşındaki Zeynep Mestan getirildi. Mestan, yeni sezonda takımın başında sahaya çıkacak. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Mestan, daha önce kadın ve erkek futbol takımlarında yardımcı antrenörlük yaptı. Geçtiğimiz sezon Bornova Genç Yıldızlar Spor Kadın Futbol Kulübü’nde forma giyen genç teknik adam, yaklaşık 10 yıldır futbolun içerisinde yer aldığını belirtti. Turgutluspor Başkanı Yılmaz Gençtürk, kulüp olarak yeni bir yapılanma içerisinde olduklarını belirterek Mestan’a güvendiklerini söyledi. Gençtürk, altyapı ve kadın futboluna da önem vereceklerini ifade etti. Göreviyle ilgili eleştirilerin olmasını beklediğini söyleyen Mestan ise eğitimine ve futbol geçmişine dikkat çekerek, “Yaklaşık 10 senedir futbolun içerisindeyim. Bunun cevabını inşallah sezon sonunda, şampiyon olduğumuz zaman vereceğiz” dedi. Turgutluspor, yeni sezonda Süper Amatör Lig’de mücadele ederken Zeynep Mestan sezon boyunca takımın teknik direktörlüğünü üstlenecek.