Havada bomba paniği: Tel Aviv-Viyana uçağı Bulgaristan'a acil iniş yaptı
22:19, 18/10/2026, PazarG: Güncelleme: 23:04, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
Bomba ihbarı üzerine uçak Bulgaristan’a acil iniş yaptı.
İsrail’den Avusturya’nın başkenti Viyana’ya gitmek üzere havalanan Austrian Airlines’a ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Bulgaristan’a acil iniş yaptı. Olayın ardından uçuşa ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, acil durumun ayrıntılarına ilişkin henüz net bilgi paylaşılmadı.
İsrail’in Tel Aviv kentinden Avusturya’nın başkenti Viyana’ya gitmek üzere havalanan Austrian Airlines’a ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Bulgaristan’da acil iniş yaptı.
Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Bulgaristan hava sahasında 30 bin 500 feet irtifada seyrederken havacılıkta genel acil durum bildirimi anlamına gelen 7700 kodunu aktif etti.
Varışa 54 dakika kala ihbar yapıldı
Flightradar24 verilerine yansıyan bildirim, uçağın planlanan varış noktasına ulaşmasına yaklaşık 54 dakika kala gerçekleşti.
Uçakta yaşanan sorunun ayrıntıları ve uçağın izleyeceği rota hakkında henüz net bilgi paylaşılmadı.
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Başlıklar :Tel AvivBulgaristanUçak