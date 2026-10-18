Türk-İsrail vatandaşı Siyonist Halfon’a İstanbul'da protesto: Çocukları öldürmek nasıl bir his?

Ayazağa’da dikkat çeken görüntüler: Binanın temelinden Dereboyu Deresi'nin geçtiği görüldü

İstanbul’da etkili olan sağanak ve selden en fazla etkilenen bölgelerden Sarıyer Ayazağa’da dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. TRT Haber muhabiri Murat Can Öztürk, Ayazağa Meydanı’nda dört katlı bir binanın temelinden Dereboyu Deresi’nin geçtiğini görüntüleyerek bölgedeki yerleşim yapısına dikkat çekti.