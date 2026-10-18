Netanyahu’nun Türkiye korkusu belirdi: Doğrudan çatışmadan kaçınmaya çalışıyorum

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye ile olası bir doğrudan askeri çatışmaya ilişkin değerlendirmesinde, böyle bir senaryonun önüne geçmeye çalıştığını söyledi.

Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, Türkiye ile doğrudan bir çatışma yaşanmasını istemediğini belirtti.

İsrail Başbakanı, konuya ilişkin açıklamasında, “Türkiye ile umarım doğrudan bir çatışmaya girmeyiz. En azından bunu önlemeye çalışıyorum. Herhangi bir ülkeyi özellikle hedef göstermeksizin, tüm olasılıkları göz önünde bulunduruyoruz.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almıştı

Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

Konuşması sırasında çok sayıda ülke heyetinin salonu terk etmesinin ardından Türkiye’yi hedef alan Netanyahu, Erdoğan’ın İsrail’in yok edilmesini istediğini öne sürmüştü.

Türkiye’nin bölgesel politikalarını da eleştiren Netanyahu, Ankara’nın Kudüs üzerindeki iddiaları bulunduğunu savunmuş ve Türkiye’yi antisemitik söylemleri yaymakla suçlamıştı.

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