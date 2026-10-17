ABD'den "Netanyahu'yu kurtarma" planı

İsrael Hayom gazetesinin önceki gün yayınladığı haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail'deki siyasi taraflara gizlice geniş tabanlı bir "ulusal birlik hükümeti" kurulması için baskı yaptığı iddia edildi. Haberde, Trump’ın sunduğu plan kapsamında İsrail Netanyahu'nun seçimlerin ardından kısa bir süre daha görevde kalıp başbakanlıktan ayrılması karşılığında Abraham Anlaşmalarının genişletilmesinin öngörüldüğü öne sürüldü. Plana göre, Netanyahu'nun en fazla 2 yıl iktidarda kalıp istikrarı sağlamak için çalıştıktan sonra siyaseti bırakması değerlendiriliyor.

Eizenkot ve Arap Partisi denklemi

Öte yandan İsrail’de yayınlanan anketler, seçimlerin hükümet krizine sebep olacağını ve Arap partilerin kilit rol oynayacağını gösteriyor. Kanal 12 tarafından son yayınlanan ankete göre, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot liderliğindeki muhalif koalisyon 54 sandalye kazanırken, Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı koalisyon ise 49 sandalyede kalıyor. Bu da 120 sandalyeli parlamentoda hükümeti kurmak için gerekli 61 sandalyeyi iki tarafın da bulamadığını ortaya koyuyor. Anketler, 1948 toprakları olarak bilinen işgal altındaki Filistin’de Arapları temsil eden Arap partilerin toplamda 13 sandalye kazandığına işaret ediyor. Herhangi bir koalisyona katılmayan diğer Yahudi siyasetçiler de 4 sandalyede görülüyor. Arap Partilerin bu durumda katılacakları koalisyonu hükümete taşıma potansiyelleri bulunuyor. Uzmanlar, 13 Arap sandalyesinin Eizenkot kanadına yakın olduğunu ifade ediyor.

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