İsrailli işgalciler Amerikalı gazeteciyi taş ve sopalarla dövdü

İşgal altındaki Batı Şeria’da görev yapan yabancı basın mensupları bir kez daha İsrailli yerleşimcilerin hedefi oldu. Çekim yaptıkları sırada saldırıya uğrayan gazeteciler zor anlar yaşarken, bölgedeki şiddetin ulaştığı boyut başka bir muhabirin kamerası tarafından saniye saniye kayda alındı.

Edinilen bilgilere göre, olay sırasında sahada görev yapan Washington Post’un 64 yaşındaki deneyimli savaş fotoğrafçısı Heidi Levine, İsrailli yerleşimci bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar, Levine’yi yere düşürerek en az 10 dakika boyunca acımasızca tekmeledi. Yaşanan arbede sırasında fiziki şiddete maruz kalan tecrübeli gazetecinin korku dolu anları kameraya yansıdı.

Gözü dönmüş işgalciler, darp ettikleri 64 yaşındaki fotoğrafçının kamerasını, cep telefonunu ve kişisel eşyalarının bulunduğu çantasını zorla alarak gasp etti.