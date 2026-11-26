GENÇLERİN TOPLU ANTRENMANI DİKKAT ÇEKTİ
Cami ortamında gerçekleştirilen ve gençlerin disiplinli bir şekilde toplu antrenman yaptığını yansıtan görüntüler izleyenleri şaşırttı. Kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşan video, sosyal medya platformlarında yoğun etkileşim alarak gündemin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi.
“KİME KARŞI HAZIRLANIYORLAR?” YORUMLARI YAPILDI
Söz konusu paylaşımın altına çok sayıda kullanıcı tarafından farklı açılardan yorumlar yapıldı. Görüntüleri değerlendiren bazı sosyal medya kullanıcıları, "Kime karşı hazırlanıyorlar?" ve "Bu görüntüler kimleri tedirgin eder?" şeklinde ifadeler kullanarak antrenmanların amacına ve yarattığı etkiye dair sorular yöneltti.
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