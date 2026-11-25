İsrail’in devam eden saldırıları sonucu altyapısının yüzde 90’ından fazlası tahrip olan ve sağlık sistemi çökme noktasına gelen Gazze Şeridi’nde bulaşıcı ve mevsimsel hastalıklar büyük bir tehdide dönüştü. Bölgede menenjit vakalarında yaşanan ciddi yükseliş ve yılbaşından bu yana 15 kişinin hastalık nedeniyle yaşamını yitirmesi üzerine "salgın alarmı" ilan edildi.

SAVAŞ KOŞULLARI VE ALTYAPI ÇÖKÜŞÜ VAKALARI ARTIRDI

Nasır Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölüm Başkanı Dr. Yasir Ebu Gali, özellikle çocuklar arasında menenjit vakalarında belirgin bir artış gözlemlendiğini vurguladı. Hastalığın normal şartlarda bölgede her yıl makul düzeylerde görülen mevsimsel bir rahatsızlık olduğunu hatırlatan Ebu Gali, mevcut tablonun vahametini şu sözlerle anlattı:

"Bugün çocuklarda menenjit vakalarında ciddi ve belirgin bir artıştan söz ediyoruz. Bu hastalık ülkemizde her yıl makul düzeyde görülen mevsimsel bir hastalıktır. Ancak savaş koşulları, halkın yaşam ve sağlık koşulları, genel olarak kişisel hijyen, kanalizasyon şebekelerinin bulunmaması ve bunun getirdiği sonuçlar bu yıl çok yüksek sayılara, vakalarda son derece büyük bir artışa yol açtı."

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Nasır Hastanesi’ne menenjit şüphesiyle günlük yatış ortalamasının 4 ila 8 vaka arasında seyrettiğini belirten Ebu Gali, bu rakamların son derece yüksek olduğuna dikkat çekerek, çocuklarda ağır komplikasyonların önüne geçilmesi için erken teşhisin hayati önem taşıdığını kaydetti.

VAKALARIN YÜZDE 77’Sİ BİR YAŞ ALTINDAKİ BEBEKLER

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından paylaşılan veriler de bölgedeki sağlık krizinin boyutunu doğruladı. OCHA raporuna göre, 27 Eylül ile 31 Ekim tarihleri arasında Gazze’de 294’ü viral, 119’u bakteriyel olmak üzere toplam 413 şüpheli menenjit vakası tespit edildi. Vakaların yüzde 68’inin Gazze kentinde yoğunlaştığı, 5 Kasım’a kadar bireysel kaydı tutulan 202 vakanın yüzde 77’sini ise 1 yaşından küçük bebeklerin oluşturduğu açıklandı.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı da 22 Kasım Pazar günü yayımladığı açıklamada, menenjit vakalarında mevsimsel standartların çok üzerinde ve endişe verici bir artış yaşandığı uyarısında bulundu. Vakaların tırmanışında İsrail saldırıları nedeniyle bozulan çevre koşullarının ve yıkılan kanalizasyon şebekelerinin doğrudan etkili olduğuna işaret edilen açıklamada, salgının kontrol altına alınması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yapıldı.