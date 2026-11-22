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İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinli sivillere ve mülklerine yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Ramallah kenti kırsalında yer alan iki ayrı köy, İsrailli saldırganların hedefi oldu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah’ın kuzeydoğusundaki Kefr Malik köyü ile kentin batısında bulunan Deyr es-Sudan köyüne baskın düzenledi. Kefr Malik köyünde Filistinlilere ait araçları ateşe veren saldırganlar, bölgedeki bazı evlerin duvarlarına da Filistin karşıtı sloganlar yazdı. Saldırganların Deyr es-Sudan köyünde de Filistinlilerin evlerini ve araçlarını kundakladığı aktarıldı.

Baskınların ardından bölgede maddi hasar meydana gelirken, saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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EKİM 2023’TEN BU YANA SALDIRILARDA BÜYÜK ARTIŞ

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023 döneminden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te de Filistinlilere karşı yürütülen gözaltı, baskın ve şiddet olaylarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Filistinli makamların paylaştığı verilere göre, Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs genelinde İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gerçekleştirdiği saldırılarda 1220’den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Aynı süreçte 13 bin 746 Filistinli yaralanırken, 26 binden fazla kişi ise gözaltına alındı.