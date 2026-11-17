İsrailli medya çalışanlarından Gazze'deki felaketle alay eden yayın

İsrailli medya çalışanları, Gazze'de yağışların ardından çadırları su altında kalan Filistinlileri hedef alan alaycı ifadeler kullandı. Canlı yayında Gazze'deki su baskınları üzerinden eğlence parkı benzetmeleri yapıldı.

“Gazze'de bir su parkı açın”

Yayında konuşan kişilerden biri, Gazze'de çok fazla su bulunduğunu söyleyerek “Muhteşem. Bir su parkı açın.” ifadesini kullandı. Ardından bölgedeki yıkıntılar, su birikintileri ve tekneler üzerinden alaycı bir senaryo oluşturuldu. Yayında “Filistin su parkı” gibi isimler de telaffuz edildi. Konuşmacılar, Gazze'deki ağır insani koşulları eğlence alanı tanıtımı yapar gibi anlattı.