Sarıgül ailesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ömer Sarıgül, ek ifadesinin ardından cezaevine gönderildi.
Aklama soruşturmasında 19 Ekim'de tutuklandı
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında 19 Ekim'de tutuklanan Sarıgül, bugün öğle saatlerinde ek ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Yeniden cezaevine gönderildi
Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Sarıgül, yeniden cezaevine gönderildi.
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