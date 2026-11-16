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Beşiktaş'taki saldırı soruşturması: Beyoğlu'nda halıya sarılı ceset bulundu

14:44, 16/11/2026, Pazartesi
IHA
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Beşiktaş'ta gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda Umut Andık'ın hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma sürüyor.

Beşiktaş'taki gece kulübü saldırısında 24 yaşındaki Umut Andık'ın hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada, Beyoğlu'ndaki evde bulunan Oğuzhan Kalkan'ın cesedine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Beşiktaş'ta 11 Kasım Çarşamba günü bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda Umut Andık (24) hayatını kaybetti. Olayı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturdu ve 26 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların cep telefonlarında yapılan incelemeler, Beyoğlu'ndaki bir evde halıya sarılı ceset bulunduğunu ortaya koydu. Cesedin Oğuzhan Kalkan'a (30) ait olduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sürerken olaya dair yeni detaylar ve iddialar gündeme geldi.

Çalıntı araçtan kazma ve kürek çıktı

Beyoğlu'nda Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 3 Kasım'da çalınan araçlara yönelik çalışma yürüttü. Bu çalışmada çalıntı bir araç bulundu. Aracın içinden kullanılmamış ikiz plaka, kazma, kürek ve çizme çıktı. Ekipler çalıntı araçla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan 6 Kasım'da Eyüpsultan'da bir iş adamının yakınının ikameti kurşunlandı. 8 Kasım'da aynı iş adamının Beşiktaş'taki bir yakınının evine de ateş açıldı. Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Gece kulübü sahibi çete liderine ulaştı

Yeni Nesil Suç Örgütü, Beşiktaş'taki bir gece kulübünün sahibinden silah ve para istedi. Talebi reddedilen çete, 11 Kasım Çarşamba günü Beşiktaş Kuruçeşme'deki kulübü kurşunladı.

İddiaya göre kulüp sahibi polise ihbarda bulunmadı. Yurtdışındaki çete lideriyle iletişime geçerek "Zarar bile veremediniz" diyerek alay etti. Çete bunun üzerine yeniden harekete geçti.

Kulüp sahibi önlem olarak, aralarında Umut Andık'ın da bulunduğu 3 kişiyi güvenlik görevlisi olarak işe aldı. Çete ilerleyen saatlerde mekanı yeniden kurşunladı. Kulübün önünde güvenlik olarak bekleyen Andık kurşunların hedefi oldu ve hayatını kaybetti.

Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri Andık'ı öldüren 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Bu iki şüphelinin, tehdit edilen iş adamının Beşiktaş'taki yakınlarının evini kurşunladığı da tespit edildi.

Tetikçiler cesedi gömmekten çekindi

Soruşturmayı derinleştiren ekipler 24 kişiyi daha gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin ifade işlemleri başlatıldı. Cep telefonlarındaki incelemeler Beyoğlu'ndaki evde halıya sarılı bir ceset bulunduğunu gösterdi. 12 Kasım Perşembe günü evde bulunan cesedin 30 yaşındaki Oğuzhan Kalkan'a ait olduğu belirlendi.

Kalkan'ın Gürcistan'daki yasa dışı bahis çetesinin para işlerinden sorumlu olduğu ortaya çıktı. Çetenin 1 milyon dolar kayıptan Kalkan'ı sorumlu tuttuğu öğrenildi. Kalkan, konuyu görüşmek üzere Gürcistan'dan uçakla Türkiye'ye geldi ve Beyoğlu'ndaki eve gitti. Yakınlarına "Sakın beni aramayın, bir konu var görüşmek için geldim" dediği öğrenildi.

Kalkan'ın eve girdikten sonra çete üyeleri tarafından silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Cesedi halıya sarıldı. Beşiktaş'taki tetikçilerin cesedi gömmek için çalıntı araçla taşımayı planlandığı da belirlendi. Tetikçiler cesedi gömmekten çekindiği için plan gerçekleşmedi.

35 Şüpheli adliyeye sevk edildi

Beşiktaş'taki cinayeti işleyen tetikçilerin olaydan önce motivasyon amacıyla Şişli'de bir gece kulübüne götürülerek eğlendirildiği tespit edildi. Çetenin suç işlemek için çalıntı motosiklet ve başkası adına kiralanmış araçlar kullandığı, bu araçları oto kiralama firmasına teslim etmediği de ortaya çıktı.

Gözaltına alınan toplam 35 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bunlardan 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başlıklar :umut andıkoğuzhan kalkanbeyoğlu
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Beşiktaş'taki saldırı soruşturması: Beyoğlu'nda halıya sarılı ceset bulundu
Beşiktaş'ta gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda Umut Andık'ın hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma sürüyor.
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