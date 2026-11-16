İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe birden etkilenecek saatlerce sürecek

İstanbul'da haftanın ilk gününe BEDAŞ'ın duyurduğu yeni elektrik kesintisi programı damga vurdu. Planlı bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında Avrupa Yakası'ndaki 23 ilçede bugün elektrik kesintisi uygulanacağı açıklandı. Bağcılar, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu'nun da aralarında bulunduğu birçok bölgede karanlıkta geçecek sürenin 8 saate kadar ulaşacağı belirtildi.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçesinde yaşanacak planlı elektrik kesintileri konusunda vatandaşları uyardı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, şebeke bakım ve onarım çalışmaları gibi çeşitli bölgesel çalışmalar nedeniyle megakentin önemli bir bölümünde belirlenen saat aralıklarında durdurulacak. BEDAŞ'ın "Planlı Çalışmalar" ekranından paylaşılan bilgiler doğrultusunda söz konusu kesintilerin bazı mahallelerde yaklaşık 8-9 saate kadar sürmesi öngörülüyor. İşte ilçe ilçe detaylar.
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