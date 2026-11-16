Levent’te bir kadın İsrail destekçisi McDonald's'ı boykot edenlere iftiralar attı: Çirkin sözlerle saldırdı

İstanbul'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla McDonald's önünde boykot eylemi düzenleyen vatandaşlar ile bir kadın arasında tansiyon yükseldi.
‘ÇOCUKLARA TECAVÜZ ET, BURADA FİLİSTİN FİLİSTİN’
Söz konusu görüntülerde kadın,
"Çocuklara tecavüz et, burada Filistin Filistin"ifadelerini kullanarak boykot çağrısı yapanlara çirkin saldırıda bulundu. Kadının sözlerine tepki gösteren vatandaşlar,
"Kim yapıyor?"ve
"Terbiyesizlik yapma!"diyerek karşılık verdi.
‘SEN İSRAİL'E GİT!’
Kadının çirkin saldırısı sonrasında boykot yapan vatandaşlar,
"Sen İsrail'e git. İsrail vatandaşısın. Niye destekliyorsun?"diyerek sert karşılık verdi. İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarına tepki gösteren vatandaşlar,
"Çocuklara saldıran İsrail köpekleri"sözleriyle tepkilerini dile getirdi.
Eylemciler,
"Yemek yeme, çocuğuna burada yemek yedirme"diyerek boykot çağrısını yineledi.
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