Levent’te bir kadın İsrail destekçisi McDonald's'ı boykot edenlere iftiralar attı: Çirkin sözlerle saldırdı

AK Parti'den milyonları ilgilendiren zam açıklaması: Asgari ücret ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli ve asgari ücretli yeni yılda yapılacak maaş artışına odaklanırken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Ankara'da gelirlerin artırılmasına yönelik yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Şen, emeklilerin ve çalışanların daha memnun olacağı ücret seviyelerinin hedeflendiğini söyledi.