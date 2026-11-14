Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'e eşi ve çocuğundan yürek burkan vedalaşma: 'Bak baban geldi'

Şehit Binbaşı Orhun Pınar'ın cenaze törenindeki görüntüler yürek dağladı: Şehidin evladı annesini böyle teselli etti
Malatya’da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Binbaşı Pınar için Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.
Cenazeye, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Ankara Valisi Yakup Canpolat, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
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