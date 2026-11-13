Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi: Mavi Balina-2026 Tatbikatı nefes kesti

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Türk Deniz Kuvvetlerinin harekat kabiliyetini geliştirmek, dost ve müttefik ülkeler arasındaki askerî iş birliğini artırmak amacıyla düzenlenen Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı, Doğu Akdeniz'de devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen tatbikatın basın ve seçkin gözlemci günü kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde bulunan TCG Salihreis gemisinde brifing verildi.

TÜRK DENİZ KUVVETLERİNİN CAYDIRICI GÜCÜ

Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Ahmet İşçi, tatbikatın amacı ve icra safhalarına ilişkin bilgi verdi. Türk Denizaltı Filosunun 13 aktif denizaltısıyla NATO'nun önde gelen filoları arasında yer aldığını belirten İşçi, filonun donanmanın caydırıcı gücünün temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

İki yılda bir düzenlenen organizasyonun, denizaltı savunma harbine yönelik hazırlık seviyesini yükseltmeyi ve gerçek harekât koşullarına uygun ortamda müşterek görev kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.

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DENİZALTI, HARP GEMİSİ VE İNSANSIZ ARAÇLAR GÖREV ALIYOR

Mavi Balina-2026 Tatbikatı'nda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 8 denizaltı, 11 harp gemisi, 5 helikopter, 3 deniz karakol uçağı, 2 insansız hava aracı ve 1 insansız su altı aracı görev alıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 3 bot da faaliyetlere katılıyor. NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 bünyesinde İspanya'ya ait 2, Yunanistan'a ait 1 savaş gemisinin yanı sıra ABD'ye ait bir savaş gemisi ve Pakistan'a ait bir deniz karakol uçağı da tatbikatta yer alıyor.

12 ÜLKEDEN 4 BİN 500'Ü AŞKIN PERSONEL

Toplam 12 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde personelin katılımının beklendiği tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki komutanlar takip etti. Seçkin gözlemci günü kapsamında 7 ülkeden 8 askerî ataşe ile 13 yabancı gözlemci de faaliyetleri izledi. Tatbikatta denizaltı ve su altı taarruz harekâtının yanı sıra denizaltı ve deniz hava harekâtına yönelik iş birliği faaliyetleri gerçekleştirilecek.