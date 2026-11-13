Altın ve gümüş sikkelerden kılıçlara: 2 bin 456 eser ele geçirildi

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İstanbul'da 2 bin 456 tarihi eser ele geçirildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı kültür varlığı ticaretine yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan incelemelerde, yasa dışı kültür varlığı ticareti yaptığı ve INTERPOL kayıtlarında çalıntı olarak yer alan eserleri bulundurduğu belirlenen 1 şüpheli tespit edildi.

11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

Bakırköy ve Silivri'de belirlenen 3 ikamet ve 8 iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda altın ve gümüş sikkeler, pişmiş toprak eserler, çeşitli objeler, musluk başlıkları, kılıç, kama ve heykel parçalarının da aralarında bulunduğu toplam 2 bin 456 eser ve obje ele geçirildi.

Eserler müzelere teslim edilecek

Operasyonda ele geçirilen kültür varlıklarının incelenmek üzere ilgili müzelere teslim edileceği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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