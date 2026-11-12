Bilal Erdoğan Beyrut'ta Lübnanlı siyasilerle görüştü

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Erdoğan ve beraberindeki heyet, Beyrut'taki temasları kapsamında Müstakbel Hareketi Başkan Yardımcısı Behiye el-Hariri ile bir araya geldi. Heyette, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun da yer aldı.Müstakbel Hareketi'nin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan ve beraberindeki heyet, daha sonra Dürzi lider ve eski İlerici Sosyalist Parti Başkanı Canbolat'ı ziyaret etti.

Canbolat ile görüşmelerinin ardından Meclis Başkanlığına geçen Erdoğan ve beraberindeki heyet, Meclis Başkanı Berri ile bir araya geldi.