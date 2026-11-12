Malatya'da askeri helikopterin düştüğü alan havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelişmiş ülkeler emisyon azaltımında daha fazla sorumluluk üstlenmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da düzenlenen COP31 İş Forumu'nda konuştu. Konuşmasında gelişmiş ülkelerin emisyon azaltımında sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini vurgulayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Küresel karbon bütçesini tüketen gelişmiş ülkeler emisyon azaltımında ve finansmanda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkı korunmalı ilklim krizinin bedelini en ağır ödeyen toplumlar güçlü bir şekilde desteklenmelidir. Böyle evrensel bir mücadelede salt hükümetlerin gayreti ile başarıya ulaşılamaz. İş dünyasının da elini taşın altına koyarak sorumluluğu üstlenmesi gerekiyor."