Hakan Fidan 'Abdullah Çatlı' sorusuna gülerek yanıt verdi

Bakan Yusuf Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekillere: 'Ben nasıl yaşayacağım acaba?'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 yılı bütçe görüşmeleri için geldiği Meclis'te komisyon üyeleri ile selamlaştı. Bakan Tekin, DEM Partili Keziban Konukcu ile de tokalaşmak için elini uzatsa da Konukcu bunu geri çevirdi. Duruma sessiz kalmayan Bakan Tekin, "Arkadaşlar, elimi sıkmadığınız için ben nasıl yaşayacağım acaba?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.