116 suç kaydı bulunan kırmızı bültenli yeni nesil suç örgütü lideri Sercan Sayal Türkiye'ye böyle getirildi

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Türkiye’nin organize suç örgütleri ve sınır ötesine kaçan firari şüphelilere yönelik yürüttüğü amansız takip bir sonuç daha verdi. Hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan ve Türkiye genelinde 116 ayrı suçtan arama kaydı bulunan "Yeni Nesil Organize Suç Örgütü" elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan’dan Türkiye’ye iade edildi.

İlgili güvenlik birimlerinin titiz diplomasisi ve koordinasyonu sonucunda Yunanistan makamlarından teslim alınan Sercan Sayal'ın Türkiye'ye getirildiği anlara ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Görüntülerde, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde uçaktan indirilen ve sevk edilen Sayal'ın, olası bir güvenlik zafiyetine veya taşkınlığa karşı gözlerinin ve ağzının tamamen kapatıldığı dikkat çekti.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞI SERCAN SAYAL KİMDİR?

Emniyet birimlerinin uzun süredir takibinde olan Sercan Sayal, özellikle son yıllarda dijital mecraları ve genç yaştaki tetikçileri kullanarak yapılanan "Yeni Nesil Organize Suç Örgütü"nün elebaşı olarak biliniyor. Hakkında tam 116 farklı suçtan yakalama ve arama kaydı bulunan Sayal; kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı yağma, iş yeri ve ikamet kurşunlama, tehdit, şantaj, uyuşturucu ticareti ve suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma gibi çok sayıda ağır suçun azmettiricisi olarak aranıyordu.

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Yurt dışına kaçtıktan sonra da örgüt üyelerini uzaktan yöneterek Türkiye’deki yasa dışı eylemlerini sürdürmeye çalışan Sayal hakkında İnterpol tarafından Kırmızı Bülten çıkarılmıştı. Yunanistan’da yakalanmasının ardından yürütülen iade sürecinin tamamlanmasıyla Türkiye’ye getirilen elebaşı, emniyetteki sorgusunun ardından Türk adaletinin karşısına çıkarılacak.