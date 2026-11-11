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5,5 milyon memuru ilgilendiren karar yolda: Kamuda maaş ve çalışma sistemi sil baştan değişiyor

16:17, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanlığı 2027 programında dikkat çeken detay: Kamu personelinin ücret sistemi yenileniyor

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, kamuda görev yapan yaklaşık 5,5 milyon personelin ücret sistemi sadeleştirilerek yeniden düzenlenecek. Yeni dönemde maaşlar görev ve sorumluluk esasına göre belirlenirken, esnek çalışma ve liyakat odaklı terfi sistemi de hayata geçirilecek.

Haziran 2026 verilerine göre sayıları 5 milyon 417 bini bulan kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren kapsamlı bir reform hazırlığı başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2027 Yılı Yıllık Programı'nda yer alan politika önerilerine göre, kamudaki insan kaynağı yönetiminde köklü değişikliklere gidiliyor. Tüm bakanlıklar dahil olmak üzere istihdam süreçlerini "Kariyer Kapısı" üzerinden yürüten 278 kamu kurumunu kapsayan yeni vizyon ile ücret rejiminden terfi süreçlerine kadar birçok alanda önemli adımlar atılacak.

Ücret sistemi sadeleşiyor: Odak noktası "Görev ve sorumluluk"

Kamudaki mevcut ücret sistemini daha şeffaf ve anlaşılır kılmak amacıyla, farklı statülerde istihdam edilen tüm personelin maaş rejimi detaylı bir analizden geçirilecek. Bu kapsamda atılacak adımlar şu şekilde planlanıyor:

• Karmaşık ücret hesaplamaları geride bırakılarak, tüm memurlar için daha sade bir ücret sistemine geçilecek.

• Ücret düzeyleri belirlenirken personelin üstlendiği iş güçlüğü, sahip olduğu yetki ve sorumluluk düzeyleri temel kriter olacak.

Esnek çalışma ve liyakat odaklı terfi dönemi

2027 yılı itibarıyla kamu kurumlarında çalışma modelleri ve kariyer basamakları da yeniden şekillenecek. Liyakatin merkeze alınacağı yeni sistemin öne çıkan detayları ise şöyle:

• Esnek mesai düzeni:
Kamuda esnek çalışma modellerinin uygulanabilmesi için gerekli yasal mevzuat hazırlıkları hızlandırılacak.
• Nesnel ve işlevsel terfi:
Görevde yükselmede uygulanan seçme yöntemleri, liyakat esaslı tekniklerle baştan aşağı yenilenecek. Terfileri düzenleyen kanun, tamamen nesnel ölçütlere dayandırılacak.
• Şeffaf süreç yönetimi:
Kamuya açıktan atama ilanları, kurum içi görevde yükselme ve unvan değişiklikleri Kariyer Kapısı platformu üzerinden tüm şeffaflığıyla izlenebilecek.

Kariyer meslek personeline özel yasal düzenleme

Programda yer alan bir diğer önemli başlık ise kamudaki nitelikli iş gücünün korunmasına yönelik oldu. Kariyer meslek personellerinin etkinliğini artırmak ve kalifiye kadroların kamuda istihdam edilmeye devamını sağlamak amacıyla yeni bir kanuni düzenleme yolda. Bu çalışma, tamamen kurumsal ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak titizlikle yürütülecek.

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Başlıklar :kamu çalışanlarımemur maaşlarıkamu personeli
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5,5 milyon memuru ilgilendiren karar yolda: Kamuda maaş ve çalışma sistemi sil baştan değişiyor
Cumhurbaşkanlığı 2027 programında dikkat çeken detay: Kamu personelinin ücret sistemi yenileniyor
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