İki ülke alarma geçti: Halk sığınaklara indi savaş uçakları peş peşe havalandı

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Letonya ve Litvanya 'da Belarus sınırından kaynaklanan hava sahası tehdidi nedeniyle güvenlik alarmı verildi. Her iki ülkede de sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlardan sığınaklara gitmeleri istendi. NATO savaş uçakları, Belarus'tan Baltık ülkelerine doğru ilerleyen tanımlanamayan bir cisme müdahale etmek üzere havalandı.

Letonya'da sınır bölgesine acil uyarı

Letonya Ordusu, Belarus sınırında bulunan Ludza bölgesinde yaşayanlara hava sahasına yönelik tehdit nedeniyle sığınaklara gitmeleri çağrısında bulundu. Yetkililer, bölgedeki güvenlik riskine karşı vatandaşların uyarıları dikkate almasını istedi.

Litvanya'da NATO savaş uçakları havalandı

Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi de ülkenin ikinci büyük şehri Kaunas ve çevresinde yaşayanlara sığınaklara inme çağrısı yaptı.

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Merkez tarafından yapılan açıklamada, Baltık hava sahasının savunmasında görevli NATO savaş uçaklarının, Belarus'tan Baltık ülkelerine doğru ilerleyen bir cisme karşılık vermek üzere havalandığı bildirildi.

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