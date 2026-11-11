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ABD askerine İngiltere'de Rusya adına casusluk gözaltısı

00:35, 11/11/2026, Çarşamba
AA
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Şüpheli, Londra'daki bir polis merkezinde gözaltında tutuluyor.

İngiltere'de görev yapan 41 yaşındaki ABD ordusu mensubu, Rusya'ya casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı. İngiltere Terörle Mücadele Polisi tarafından yürütülen soruşturmada şüphelinin koruma altındaki bilgileri elde etme veya ifşa etme ve yabancı bir istihbarat servisine yardım etme suçlarına karıştığından şüpheleniliyor. Soruşturmanın ABD ordusu ve FBI ile işbirliği içinde sürdürüldüğü bildirildi.

İngiltere'de, ABD ordusunda görevli 41 yaşındaki bir erkek, Rusya'ya casusluk yaptığı şüphesiyle terörle mücadele polisi tarafından gözaltına alındı.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, ABD ordusu mensubu şüphelinin, İngiltere'nin Gloucester kenti yakınlarında "2023 Ulusal Güvenlik Yasası" kapsamındaki suçları işlediği şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

İki adrese operasyon

Açıklamada, şüpheli hakkındaki suçlamaların Rusya ile bağlantılı olduğu belirtilerek, koruma altındaki bilgileri elde etme veya ifşa etme ve yabancı bir istihbarat servisine yardım etme şüpheleri üzerinde durulduğu aktarıldı.

Soruşturma kapsamında Gloucestershire bölgesindeki iki adreste arama yapıldığı kaydedilen açıklamada, şüphelinin başkent Londra'daki bir polis merkezinde gözaltında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, İngiltere Terörle Mücadele Polisinin soruşturmada ABD ordusu ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile yakın işbirliği içinde çalıştığı ifade edildi.

"Suçlamalar ciddi"

İngiltere Terörle Mücadele Polisinden üst düzey yetkili Vicki Evans da yaptığı açıklamada, gözaltı işleminin İngiliz ve ABD makamları arasındaki yakın işbirliğinin sonucu olduğunu vurgulayarak, "Suçlamalar ciddi ve soruşturmamız halen devam ediyor." ifadesini kullandı.

FBI Direktörü Kash Patel de yaptığı açıklamada, "Bu önemli gözaltı işlemi, ABD ve müttefikleri açısından son derece ciddi endişe kaynağı olan casusluk suçlamalarıyla ilgili." değerlendirmesinde bulundu.

Patel, ABD'nin ve ortaklarının ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlere müsamaha göstermeyeceklerinin altını çizdi.


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Başlıklar :ABDcasuslukFBIİngiltereRusya
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ABD askerine İngiltere'de Rusya adına casusluk gözaltısı
Şüpheli, Londra'daki bir polis merkezinde gözaltında tutuluyor.
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