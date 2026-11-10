Rusya-Ukrayna savaşında kritik masa yeniden kuruldu: 4,5 saat sürdü

Avrupa’da yeni bir güvenlik sistemi ile bölgesel istikrarın sağlanması gündemde
Rus medyasında yer alan haberlere göre, görüşmelerde çatışmaların sona ermesinin ardından Avrupa’da yeni bir güvenlik sisteminin oluşturulması ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik konuların ele alınması bekleniyor. Müzakerelerde ayrıca muhtemel tehditlerin önlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesi üzerinde durulacağı belirtiliyor.
"Yüzyıllar boyunca barışı güvence altına alacak yeni bir çerçeve oluşturabiliriz"
ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner görüşme öncesinde heyetlere yaptığı açıklamada, "Trump, savaşı sona erdirecek ve aynı zamanda her iki tarafı çok daha güçlü bir konumda bırakacak bir çözüm bulmaya çalışmak için ekstra çaba göstermemizi gerçekten istedi" dedi.
"Rusya-Ukrayna çatışmasının çözümüne geçilmesi fikri son derece makul"
Rusya Dışişleri Bakanı Seergey Lavrov ise Moskova’nın savaşın ayrıntılarına geçmeden önce Avrupa’yı kapsayan geniş bir güvenlik çerçevesi üzerinde müzakere edilmesini tercih ettiğini vurguladı. Lavrov, "Gelecekteki güvenlik mimarisine ilişkin net parametrelerin belirlenmesinden sonra Rusya-Ukrayna çatışmasının çözümüne geçilmesi fikri son derece makul" diye konuştu.
Rusya’dan Avrupalı ülkelere tepki
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yürütülen üçlü barış görüşmelerine katılmayan Avrupa temsilcilerinin kentte bulunmasını eleştirdi. Zaharova, "Avrupalıların Abu Dabi’de ne yapacağını veya oraya neden gittiklerini kimse gerçekten anlamıyor" ifadelerini kullandı.
Üçlü görüşme formatının Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcileri dışında herhangi bir tarafın katılımına izin vermediğini belirten Zaharova, "Bunu neden yapıyorlar? Muhtemelen Kiev rejimine bir tür medya ve siyasi destek sağlamak için" diye konuştu. Rus diplomat, Avrupa ülkelerinin bu girişiminin "bir tür reklam gösterisi" olduğunu savundu.
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