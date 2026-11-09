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Kilogramı 400 bin TL'den satılmıştı: Dünyanın en kaliteli balını elde etmeyi hedefliyor

16:00, 09/11/2026, Pazartesi
IHA
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Batman’ın Sason ilçesinde, yaylalarda geleneksel yöntemlerle yetiştirilen arıların ürettiği karakovan balında 2026 yılının ilk hasadı başladı. Dünyanın en kaliteli ballarından birini üretmeyi hedefleyen Uçar ailesi, bölgenin eşsiz florasından elde edilen balı Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.

Sason ilçesi Boğazkapı köyünün yaylalarında, tezek ve toprak karışımından yapılan geleneksel karakovanlarda arıcılık yapan Uçar ailesi, yılın ilk bal hasadına başladı. Sason’un doğal bitki örtüsünde yetişen bölgeye özgü çiçekler, geven ve dağ kekiğiyle beslenen arıların ürettiği bal, hiçbir dış müdahalede bulunulmadan geleneksel yöntemlerle elde ediliyor. İlkbaharda kovanlara bırakılan arılar, sezon boyunca doğal ortamlarında bal üretirken, havaların soğumaya başladığı kasım ayında kovanlar açılarak hasat gerçekleştiriliyor. Özellikle şifa niyetiyle tercih edildiği belirtilen Sason karakovan balı, yüksek değeriyle de dikkat çekiyor.

Daha önce düzenlenen bal festivalinde balın kilogramı 400 bin TL gibi rekor bir fiyattan alıcı bulmuştu.

Karakovan balı üreticisi Özgür Uçar, amaçlarının Sason’un doğal zenginliklerini kullanarak dünyanın en kaliteli ballarından birini üretmek olduğunu söyledi.

Uçar, şöyle konuştu:


"Sason’da bal hasadına başladık. Tüm imkanlarımızı kullanarak dünyanın en kaliteli balını üretmeyi hedefliyoruz. Bu yaylada elde ettiğimiz bal, tamamen bu bölgeye özgü çiçek türleri, geven ve dağ kekiğiyle beslenen arıların ürettiği bir baldır. Balımız hiçbir şekilde insan müdahalesi olmadan üretiliyor. İlkbaharda kovanlara bıraktığımız arılara sezon boyunca müdahale etmiyoruz. Kasım ayında yeniden yaylaya gelerek kovanlarımızı açıyor ve balımızı hasat ediyoruz. Bu ürünle başta ilimiz olmak üzere ülkemizi en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızda devletimizin desteğini görüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Özcan Uçar ise Sason karakovan balının uluslararası alanda da tanınmasını istediklerini ifade ederek, "Sason karakovan balı, dünyada da kendine yer edinmiş ve önemli dereceler elde etmiş bir baldır. Bizim buradaki hedefimiz, karakovanlardan elde ettiğimiz bal sayesinde tüketicilere en kaliteli balı ulaştırmak. Bu bal aracılığıyla ülkemizin balını bütün dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz" dedi.

Uçar ailesi, geleneksel üretim yöntemlerini koruyarak Sason’un doğal zenginliklerinden elde edilen karakovan balını daha geniş pazarlara ulaştırmayı ve bölgenin arıcılık potansiyelini uluslararası alanda tanıtmayı hedefliyor.

Başlıklar :BatmanSasonBoğazkapı
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Kilogramı 400 bin TL'den satılmıştı: Dünyanın en kaliteli balını elde etmeyi hedefliyor

Sason ilçesi Boğazkapı köyünün yaylalarında, tezek ve toprak karışımından yapılan geleneksel karakovanlarda arıcılık yapan Uçar ailesi, yılın ilk bal hasadına başladı. Sason’un doğal bitki örtüsünde yetişen bölgeye özgü çiçekler, geven ve dağ kekiğiyle beslenen arıların ürettiği bal, hiçbir dış müdahalede bulunulmadan geleneksel yöntemlerle elde ediliyor. İlkbaharda kovanlara bırakılan arılar, sezon boyunca doğal ortamlarında bal üretirken, havaların soğumaya başladığı kasım ayında kovanlar açılarak hasat gerçekleştiriliyor. Özellikle şifa niyetiyle tercih edildiği belirtilen Sason karakovan balı, yüksek değeriyle de dikkat çekiyor.

Daha önce düzenlenen bal festivalinde balın kilogramı 400 bin TL gibi rekor bir fiyattan alıcı bulmuştu.

Karakovan balı üreticisi Özgür Uçar, amaçlarının Sason’un doğal zenginliklerini kullanarak dünyanın en kaliteli ballarından birini üretmek olduğunu söyledi.

Uçar, şöyle konuştu:


"Sason’da bal hasadına başladık. Tüm imkanlarımızı kullanarak dünyanın en kaliteli balını üretmeyi hedefliyoruz. Bu yaylada elde ettiğimiz bal, tamamen bu bölgeye özgü çiçek türleri, geven ve dağ kekiğiyle beslenen arıların ürettiği bir baldır. Balımız hiçbir şekilde insan müdahalesi olmadan üretiliyor. İlkbaharda kovanlara bıraktığımız arılara sezon boyunca müdahale etmiyoruz. Kasım ayında yeniden yaylaya gelerek kovanlarımızı açıyor ve balımızı hasat ediyoruz. Bu ürünle başta ilimiz olmak üzere ülkemizi en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızda devletimizin desteğini görüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Özcan Uçar ise Sason karakovan balının uluslararası alanda da tanınmasını istediklerini ifade ederek, "Sason karakovan balı, dünyada da kendine yer edinmiş ve önemli dereceler elde etmiş bir baldır. Bizim buradaki hedefimiz, karakovanlardan elde ettiğimiz bal sayesinde tüketicilere en kaliteli balı ulaştırmak. Bu bal aracılığıyla ülkemizin balını bütün dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz" dedi.

Uçar ailesi, geleneksel üretim yöntemlerini koruyarak Sason’un doğal zenginliklerinden elde edilen karakovan balını daha geniş pazarlara ulaştırmayı ve bölgenin arıcılık potansiyelini uluslararası alanda tanıtmayı hedefliyor.

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