Kilogramı 400 bin TL'den satılmıştı: Dünyanın en kaliteli balını elde etmeyi hedefliyor

2027 emekli zammında yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme ve prim basamağı sistemi
2027 yılı Ocak ayında yapılacak emekli zammı için etki analizi çalışmaları netleşmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 10, memur emeklileri için yüzde 8 oranındaki muhtemel enflasyon zammına ek olarak; prim günü, prim ödemesi ve yaş kriterlerine göre ortalama yüzde 15 ilave refah payı verilmesi gündemde. Hazırlanan 1,1 trilyon liralık ek kaynak paketiyle en düşük emekli maaşının 30 bin TL seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor.
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