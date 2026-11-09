Kilogramı 400 bin TL'den satılmıştı: Dünyanın en kaliteli balını elde etmeyi hedefliyor

Uçar, şöyle konuştu:





"Sason’da bal hasadına başladık. Tüm imkanlarımızı kullanarak dünyanın en kaliteli balını üretmeyi hedefliyoruz. Bu yaylada elde ettiğimiz bal, tamamen bu bölgeye özgü çiçek türleri, geven ve dağ kekiğiyle beslenen arıların ürettiği bir baldır. Balımız hiçbir şekilde insan müdahalesi olmadan üretiliyor. İlkbaharda kovanlara bıraktığımız arılara sezon boyunca müdahale etmiyoruz. Kasım ayında yeniden yaylaya gelerek kovanlarımızı açıyor ve balımızı hasat ediyoruz. Bu ürünle başta ilimiz olmak üzere ülkemizi en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızda devletimizin desteğini görüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."