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Bakan Bolat fırsatları tek tek sıraladı: Çinli yatırımcılara Türkiye daveti

14:01, 09/11/2026, Pazartesi
IHA
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Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu'nda konuştu

Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu’nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı’nın yatırımcılara sunulan fırsatları bütüncül bir çerçevede ortaya koyduğunu ifade ederek, "Çinli firmaları geçen Haziran başında açıklanan uluslararası ticaret ve yatırım şirketlerini Türkiye’ye çekmeyi amaçlayan teşvik paketinden yararlanmaya ve bölgesel operasyonları için İstanbul Finans Merkezi’nde yerlerini almaya davet ediyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu’nda konuştu. Bakan Bolat, Çin’in sahip olduğu teknolojik ve finansal gücü ile Türkiye’nin stratejik üretim kapasitesinin birleşmesinden önemli bir sinerji doğacağını bildiklerini söyledi. Bakan Bolat, "Bu önemli adımlardan biri olan, küresel teknoloji devlerine hitap eden HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programımızı başarıyla uyguluyoruz" dedi.

Bolat, Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı’nın yatırımcılara sunulan fırsatları bütüncül bir çerçevede ortaya koyduğunu ifade ederek, "Çinli firmaları geçen Haziran başında açıklanan uluslararası ticaret ve yatırım şirketlerini Türkiye’ye çekmeyi amaçlayan teşvik paketinden yararlanmaya ve bölgesel operasyonları için İstanbul Finans Merkezi’nde yerlerini almaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeşil kalkınmanın en stratejik ayaklarından biri de enerji dönüşümüdür"

Türkiye’nin Paris Anlaşması kapsamında 2053 net sıfır emisyon hedeflerine, ekonomik ve sosyal kalkınma öncelikleri ile uyumlu bütüncül bir yaklaşımla ilerlediğinin altını çizen Bakan Bolat, "Biz iklim eylemini yalnızca çevresel bir sorumluluk olarak değil, ekonomimizin modernizasyonu ve teknolojik dönüşümümüz açısından stratejik bir fırsat olarak görüyoruz. Diğer taraftan yeşil kalkınmanın en stratejik ayaklarından biri de enerji dönüşümüdür. Türkiye olarak, 2035 yılına kadar rüzgâr ve güneş enerjisinde kurulu gücümüzü 120 gigavata çıkarma noktasında kararlı bir vizyona sahibiz" açıklamalarında bulundu.

Ticaret Bakanlığı olarak yeşil dönüşüm hedeflerini ticaret ve sanayi politikalarına entegre etmek üzere aktif çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bakan Bolat, "İklim Kanunumuz, emisyon azaltımı ve iklim değişikliğine uyum alanlarındaki hukuki ve kurumsal çerçevemizi güçlendirmiş; Emisyon Ticaret Sistemimizin kurulması için temeli oluşturmuştur" dedi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na ilişkin de konuşan Bakan Bolat, sözlerini şöyle tamamladı: "Antalya’da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP31) ev sahipliği yapacağız. Biz Antalya’yı, yeşil kalkınmanın somut eylemlere ve finansman paketlerine dönüştüğü bir "Uygulama COP’u" yapmak için yola çıktık. COP31’de önceliklerimiz arasında düşük karbonlu sanayi yatırımlarının hızlandırılması, temiz teknolojilerin yaygınlaştırılması, sürdürülebilir tedarik zincirlerinin geliştirilmesi ve yeşil finansmana erişimin iyileştirilmesi yer almaktadır."

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Başlıklar :Ömer BolatTicaret BakanıBMTürkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu
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Bakan Bolat fırsatları tek tek sıraladı: Çinli yatırımcılara Türkiye daveti
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu'nda konuştu
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