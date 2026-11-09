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Trafik tutanaklarında SGK'dan ezber bozan düzenleme: Otomatik ceza dönemi bitti, ifadeye çağrılacak

09:57, 09/11/2026, Pazartesi
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Gerçekten kayıt dışı işçi çalıştırıldığı tespit edilirse şirketlere ağır yaptırımlar uygulanmaya devam edilecek.

Trafik uygulamalarında şirket adına kayıtlı ticari araçları kullanan SGK'sız sürücülere otomatik idari para cezası kesilmesi uygulamasına son verildi. SGK tarafından yapılan yeni düzenlemeyle, sürücü ile araç sahibi şirket arasında daha önce işçi-işveren bağı bulunmaması durumunda doğrudan ceza yazılmayacak; denetmenler akrabalık, arkadaşlık ve emanet araç kullanımını inceleyerek karar verecek.

2021 yılından bu yana kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında uygulanan ve emniyet denetimlerinde ticari araç kullanan sigortasız sürücüler için şirketlere otomatik ceza kesilmesini öngören sistemde esnemeye gidildi.

Yeni genelgeyle birlikte masum araç sahiplerinin ve emanet araç kullanan vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

SORGUSUZ SUALSİZ CEZA DÖNEMİ BİTTİ: DENETMENLER İNCELEYECEK

NTV'de yer alan habere göre, yapılan düzenlemeyle birlikte, ceza tutanağındaki sürücü ile araç sahibi şirket arasında geçmişe dönük bir SGK/çalışma kaydı bulunmuyorsa SGK otomatik idari ceza uygulamayacak. Tutanak doğrudan SGK denetmenlerine sevk edilecek. Sürücü ve işveren ifadeye çağrılarak aralarındaki akrabalık, arkadaşlık ve aracı emanet kullanma durumları araştırıldıktan sonra hazırlanan rapora göre işlem yapılacak.

ŞİRKETLERE AĞIR YAPTIRIMLAR: CEZALAR ASGARİ ÜCRETE BAĞLI

Gerçekten kayıt dışı işçi çalıştırıldığı tespit edilirse şirketlere ağır yaptırımlar uygulanmaya devam edecek. İşe giriş bildirgesi verilmediği için 2 asgari ücret (66.060 TL), bir yıl içinde tekrarı halinde 5 asgari ücret (198.180 TL) ceza kesilecek. Ayrıca bildirilmeyen her ay için prim belgesi ve bordro eksikliğinden dolayı ek cezalar uygulanacak.

KİRALIK ARAÇLARDA CEZA İSTİSNASI VE KAZA SORUMLULUĞU

Kiraya verilen ticari araçları kullanan şoförlerin, aracı kiralayan gerçek veya tüzel kişi tarafından sigortalanmış olması ve taraflarca imzalanmış yazılı bir araç kiralama sözleşmesinin bulunması halinde ceza kesilmeyecek.

Öte yandan, sigortasız şoförün kaza geçirerek yaralanması veya ölmesi durumunda tüm maddi ve hukuki sorumluluk ticari araç sahibinin üzerinde kalacak.


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Başlıklar :sgksosyal güvenlik kurumutrafik cezasıticari araçkayıt dışı istihdam
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Trafik tutanaklarında SGK'dan ezber bozan düzenleme: Otomatik ceza dönemi bitti, ifadeye çağrılacak
Gerçekten kayıt dışı işçi çalıştırıldığı tespit edilirse şirketlere ağır yaptırımlar uygulanmaya devam edilecek.
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