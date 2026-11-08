En büyük hedeflerimden birisi, onları Anıtkabir'e götürmekti. 29 Ekim dolayısıyla Anıtkabir'e gittik. Eskişehir'e gittik, şatoyu gezdik. Herkese sıradan gelen şeyler onlara gelmeyebiliyor. Şimdi de uçakla yurt dışı seyahati yaptırmak istiyorum. Hedefim, doğduğumuz yerde doymak ve kadınları güçlü hale getirmek. Kadın kendi parasını kazanırsa, güçlü ve mutlu olursa güçlü ve mutlu çocuklar yetiştirir. O çocuklar da kendi topraklarını sever ve başka ülkelerin yaşamlarına özenmezler" diye konuştu.