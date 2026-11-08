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Yerli AFIS Suudi Arabistan yolunda

Oğuzhan Ürüşan 04:00, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Türkiye'nin suç soruşturmalarında kullandığı yerli Otomatik Parmak İzi Tanıma Sistemi (AFIS), Suudi Arabistan'da tanıtıldı. HAVELSAN ve POLSAN ortaklığındaki BİYOTEKSAN tarafından geliştirilen sistemin Suudi Arabistan'da kullanılması için teknik iş birliği yapılması gündeme geldi. İş birliği kapsamında kriminal veri tabanlarının entegrasyonu, veri güvenliği ve uzman eğitimi konularında da çalışma yürütülmesi planlanıyor.

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen yerli güvenlik teknolojileri yurt dışına açılıyor. Emniyet ve Jandarma birimlerinin suç soruşturmalarında kullandığı AFIS, Suudi Arabistan'ın kriminal laboratuvarlarında görevli uzmanlara tanıtıldı. Sistemin Suudi kurumlarında kullanılmasına yönelik teknik değerlendirmelerin ardından iş birliğinin kapsamı netleşecek.

OLAY YERİ İZLERİNİ KARŞILAŞTIRIYOR

Yerli sistem, suç mahallerinde bulunan ve kime ait olduğu bilinmeyen parmak izlerini kayıtlı izlerle karşılaştırarak şüphelilerin tespit edilmesini sağlıyor. Farklı soruşturmalardaki izler arasında bağlantı kurulmasına da imkan tanıyor. Türkiye'nin Emniyet ve Jandarma kayıtlarını ortak sorgulama altyapısında buluşturmasıyla elde ettiği deneyimin, Suudi Arabistan'la yürütülecek olası iş birliğine de katkı sunması bekleniyor.

VERİ GÜVENLİĞİ VE UZMAN EĞİTİMİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suudi kurumlarının talebi halinde Emniyet ve Jandarma personelinin sistemi yerinde tanıtabileceğini bildirdi. Görüşmelerde biyometrik verilerin korunması, verilerin saklanacağı yer ve sistemlere erişim yetkileri de ele alınacak. İki ülke arasında hazırlanan Kolluk Eğitimi İşbirliği Anlaşması kapsamında uzman eğitimi ve bilgi paylaşımının artırılması hedefleniyor. Kriminal inceleme teknolojilerinin de ilerleyen dönemde bu iş birliğine dahil edilmesi değerlendiriliyor.



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Başlıklar :veri güvenliğiAFISsuudi arabistan
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Yerli AFIS Suudi Arabistan yolunda
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