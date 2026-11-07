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Aydın'da trafik çilesine son verecek proje bu akşam açılıyor

19:47, 07/11/2026, Cumartesi
DHA
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Yeni kavşakla bekleme süresinin 2 dakika azalması hedefleniyor.

Aydın şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen Dörtyol (Efeler) farklı seviyeli kavşağı ile Tabakhane Köprüsü projesinde çalışmalar tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplam 950 metre uzunluğundaki projenin bu akşam saat 22.00'de trafiğe açılacağını duyurdu. Projeyle araç kuyruklarının 510 metreden 101 metreye düşürülmesi, yıllık 340 milyon lira tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın'ın şehir içi trafiğini rahatlatacak Dörtyol (Efeler) farklı seviyeli kavşağı ile Tabakhane Köprüsü projesinin bu akşam trafiğe açılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu projede çalışmaların 6 Kasım itibarıyla tamamlandığını kaydetti. Uraloğlu, "Toplam 950 metre uzunluğundaki kesimi tamamladık. Projemizi bu akşam saat 22.00 itibarıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

"Daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlayacağız"

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında 105 metre kapalı kesit uzunluğuna sahip Dörtyol (Efeler) farklı seviyeli kavşağı ile 45 metre uzunluğundaki Tabakhane Köprüsü’nün inşa edildiğini belirtti. Uraloğlu, "Şehir içi ulaşımda trafik akışını rahatlatacak bu düzenlemeyle sürücülerimize daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlayacağız" dedi.

Proje trafik yoğunluğunu azaltacak

Projenin Aydın şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, güzergahta yaşanan beklemelerin önemli ölçüde azalacağını bildirdi. Uraloğlu, "Projemizle güzergahtaki bekleme süresini 2 dakika azaltacağız. Araç kuyruklarının uzunluğunu ise 510 metreden 101 metreye düşüreceğiz. Böylece şehir içi ulaşımda trafik akışını hızlandıracağız" açıklamasında bulundu.

"Yıllık toplam 340 milyon lira tasarruf sağlayacağız"

Bakan Uraloğlu, projenin ekonomik ve çevresel katkılarına da dikkat çekerek, "Zamandan ve akaryakıttan yıllık toplam 340 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yılda 613 ton azaltacağız" ifadelerini kullandı.

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Başlıklar :AydınTrafikUlaştırma ve Altyapı BakanıAbdulkadir Uraloğlu
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Aydın'da trafik çilesine son verecek proje bu akşam açılıyor
Yeni kavşakla bekleme süresinin 2 dakika azalması hedefleniyor.
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