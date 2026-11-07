Avrasya ve Yalova OSB’den Ankara’da iki stratejik proje için önemli görüşmeler

Sanayi altyapısını güçlendirecek ortak dere ıslahı projeleri
Heyetin ilk durağı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı oldu. Görüşmede, Avrasya OSB ve Yalova OSB’nin ortaklaşa geliştirdiği dere ıslahı projeleri değerlendirilerek yürütülecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. Söz konusu projelerle, sanayi bölgelerinde taşkın risklerinin azaltılması, mevcut ve planlanan yatırımların korunması, altyapı güvenliğinin artırılması ve sürdürülebilir sanayi gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor. İki organize sanayi bölgesinin ortak hareket ederek geliştirdiği çalışmaların, yalnızca sanayi alanlarına değil, Yalova’nın genel altyapısına ve bölgesel kalkınmasına da katkı sağlaması amaçlanıyor.
"Aile Dostu Sanayi" vizyonu bakanlık gündeminde
Ankara temaslarının ikinci durağında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya gelindi. Görüşmede, Avrasya OSB ve Yalova OSB tarafından “Aile Dostu Sanayi” anlayışıyla geliştirilen projeler Bakan Göktaş’a aktarılarak değerlendirmelerde bulunuldu. Sanayi bölgelerinin yalnızca üretim ve istihdam merkezleri değil, aynı zamanda çalışanların ve ailelerinin yaşam kalitesini destekleyen sosyal yaşam alanları olarak geliştirilmesini esas alan bu vizyonla, üretim hayatı ile aile yaşamı arasındaki dengenin güçlendirilmesi hedefleniyor. İki OSB’nin ortak yaklaşımıyla şekillenen çalışmaların, çalışan odaklı, sosyal sorumluluk bilinci yüksek ve sürdürülebilir bir sanayi modelinin gelişmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.
Hüseyin Çelik: Sanayiyi yalnızca üretim ve yatırımla sınırlı görmüyoruz
Başkan Çelik, nazik kabulleri, yakın ilgileri ve kıymetli değerlendirmeleri dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı’ya teşekkür etti.
Direnç Özdemir: Ortak akılla Yalova’nın sanayi geleceğine yatırım yapıyoruz
Ortak akıl, güçlü altyapı ve insan odaklı sanayi
Avrasya OSB ve Yalova OSB’nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar, Yalova’nın sanayi geleceğine yönelik güçlü bir iş birliği anlayışını ortaya koyuyor. Altyapı güvenliğini artıran yatırımlarla çalışanların ve ailelerinin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen sosyal projelerin birlikte ele alınması, Yalova’da üretim, istihdam ve insan odaklı gelişimi bütünleştiren sürdürülebilir bir sanayi ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. İki organize sanayi bölgesi, kamu kurumlarıyla geliştirdiği iş birlikleri ve ortak projelerle Yalova’nın sanayi potansiyelini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Avrasya OSB Hakkında Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde faaliyet gösteren Avrasya Organize Sanayi Bölgesi, modern altyapısı, planlı sanayileşme anlayışı ve sürdürülebilir kalkınma vizyonuyla Türkiye’nin önemli üretim ve yatırım merkezlerinden biri olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Yaklaşık 4 milyon metrekarelik sanayi alanı ve 200 fabrikaya ulaşma vizyonuyla gelişimini sürdüren Avrasya OSB; yüksek katma değerli üretimi, teknoloji odaklı yatırımları, çevreye duyarlı sanayileşmeyi ve nitelikli istihdamı öncelikleri arasında konumlandırmaktadır.
Sanayileşmeyi yalnızca ekonomik büyüme olarak değil, aynı zamanda sosyal kalkınmanın önemli bir unsuru olarak değerlendiren Avrasya OSB; çalışanların ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmayı, mesleki eğitimi desteklemeyi ve kamu-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen projeler geliştirmektedir. Güçlü altyapısı, yatırımcı odaklı yaklaşımı ve insanı merkeze alan sanayi vizyonuyla Avrasya OSB, Yalova’nın üretim gücüne ve Türkiye’nin sürdürülebilir sanayi geleceğine kalıcı değer kazandırmayı amaçlamaktadır.
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