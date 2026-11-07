Aralık'ta 15 bin, Ocak'ta 18 bin, sömestirde 20 bin TL: Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu

Geleceğin mesleklerine yüzde 50 harçlık artışı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2027'den itibaren dijital dönüşüm, yapay zekâ ve geleceğin mesleklerine yönelik eğitim alan gençler ile meslek lisesi mezunlarının cep harçlıklarının yüzde 50'ye kadar artırılacağını açıkladı. Mardin'de konuşan Işıkhan, "Üretimimizi güçlendirirken çalışanlarımızı koruyan, rekabet gücümüzü artırırken sosyal adaleti gözeten bir dönüşümü hedefliyoruz" dedi.
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