Kasım 2026’da elektrikli otomobil alacaklar dikkat: En ucuz 10 model sıralandı

En uzun ömürlü araba markaları açıklandı: 402 bin km sınırını gözü kapalı aşıyor
En uzun ömürlü otomobil markalarına ilişkin yayımlanan son araştırma, araç dayanıklılığı konusunda dikkat çeken sonuçları ortaya koydu. iSeeCars tarafından hazırlanan çalışmada, otomobillerin 250 bin mil yani yaklaşık 402 bin kilometreye ulaşma ihtimali karşılaştırıldı. Araştırmada Toyota, yüzde 19,7'lik oranla rakiplerini geride bırakarak ilk sırada yer aldı. Lexus yüzde 14,4, Honda yüzde 13,3 ve Acura yüzde 9,5 ile Toyota'nın ardından sıralandı. Böylece listenin ilk dört basamağını Japon otomobil markaları oluşturdu. Sektör genelinde 402 bin kilometre sınırına ulaşma ihtimali yüzde 5,4 seviyesinde kalırken, bazı markalar bu ortalamanın oldukça üzerinde performans gösterdi. Araştırmanın Avrupa merkezli üreticilere ilişkin sonuçları da dikkat çekti. Peki, en uzun ömürlü otomobil markaları hangileri oldu, Toyota rakipleriyle arasındaki farkı ne kadar açtı? İşte araştırmanın öne çıkan sonuçları...
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