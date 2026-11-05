Engin Özören’den Togg eleştirilerine yanıt: 'Altına imzamı atıyorum'

Engin Özören’den Togg eleştirilerine tepki
Elektrikli araç incelemeleriyle tanınan içerik üreticisi Engin Özören, X hesabından yaptığı paylaşımda Togg’u övmesine yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Aracın olumlu özelliklerini anlattığında kendisine “Togg’tan kaç para aldın?” diye sorulmasından rahatsız olduğunu belirten Özören, bu söylemlerin kalbini kırdığını ifade etti. “Bu mükemmel aracı bizim ürettiğimizin altına imzamı atıyorum” diyen Özören, Togg’dan memnuniyetini dile getirerek aracın anlattıklarından farklı çıkması halinde kendisine ulaşılabileceğini söyledi.
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