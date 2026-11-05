Bahçelievler’de bir inşaatın temel kazısında göçük: 2 kişi toprak altında kaldı
13:05, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 13:18, 05/11/2026, Perşembe
IHAAA
İnşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması sonucu bazı işçiler göçük altında kaldı.
Bahçelievler’de bir inşaatın temel kazısı sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında iki kişi kalırken, olay yerine sevk edinilen ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.
Bahçelievler'de inşaatta meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Siyavuşpaşa Mahallesi İbrahim Çallı Sokak'taki inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması sonucu bazı işçiler göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin göçük altında kalan işçilere ulaşmak amacıyla başlattığı çalışma sürüyor.
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Başlıklar :İstanbulBahçelievlerGöçük