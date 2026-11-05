İstanbul barajlarında yağış bereketi: Bir günde yüzde 5'i aştı
İstanbul'da son iki gündür etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar baraj doluluk oranlarına rekor seviyede yansıdı. İSKİ'nin 5 Kasım 2026 verilerine göre, dün yüzde 54,17 olan genel doluluk oranı 1 günde yüzde 5,48'lik artışla yüzde 59,65'e yükseldi. Darlık ve Ömerli barajları seviyesiyle yüzleri güldürdü.
Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan sağanak yağış dalgası, İstanbul'un su rezervlerine adeta can suyu oldu. Son yağışlarla birlikte kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları yukarı yönlü dik bir grafik çizdi.
İSKİ tarafından paylaşılan 5 Kasım 2026 tarihli güncel verilere göre, kent genelindeki genel doluluk oranı yüzde 59,65 seviyesine çıktı.
Ekim sonu başlayan ve Kasım başında şiddetini artıran yağışlar sayesinde baraj havzalarına giren su miktarı sadece 24 saat içinde genel ortalamayı yüzde 5,48 artırdı.
ÖMERLİ, DARLIK VE ALİBEY BARAJLARINDA DOLULUK YÜZDE 70 SINIRINI AŞTI
Anadolu ve Avrupa Yakası'nın ana su tedarik noktalarında yüz güldüren tablolar oluştu.
Darlık Barajı yüzde 90,34 doluluk oranıyla zirveye yerleşirken, kentin en büyük su deposu konumundaki Ömerli Barajı yüzde 78,83 seviyesine ulaştı.
Alibey Barajı yüzde 72,12, Elmalı ise yüzde 67,98 doluluğa sahip oldu.
İSTANBUL BARAJLARININ BARAJ BAZLI GÜNCEL DOLULUK LİSTESİ
İSKİ verilerine göre 5 Kasım 2026 itibarıyla baraj bazlı su seviyeleri şu şekilde sıralandı:
- Darlık Barajı: %90,34
- Ömerli Barajı: %78,83
- Alibey Barajı: %72,12
- Elmalı Barajı: %67,98
- Istrancalar: %59,77
- Terkos Barajı: %40,49
- Sazlıdere Barajı: %34,64
- Büyükçekmece Barajı: %33,03
- Kazandere Barajı: %4,32
- Pabuçdere Barajı: %3,08