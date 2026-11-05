Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul barajlarında yağış bereketi: Bir günde yüzde 5'i aştı

İstanbul barajlarında yağış bereketi: Bir günde yüzde 5'i aştı

11:02, 05/11/2026, Perşembe
AA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İstanbul barajlarında yağış bereketi: Bir günde yüzde 5'i aştı

İstanbul'da son iki gündür etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar baraj doluluk oranlarına rekor seviyede yansıdı. İSKİ'nin 5 Kasım 2026 verilerine göre, dün yüzde 54,17 olan genel doluluk oranı 1 günde yüzde 5,48'lik artışla yüzde 59,65'e yükseldi. Darlık ve Ömerli barajları seviyesiyle yüzleri güldürdü.

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan sağanak yağış dalgası, İstanbul'un su rezervlerine adeta can suyu oldu. Son yağışlarla birlikte kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları yukarı yönlü dik bir grafik çizdi.

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan sağanak yağış dalgası, İstanbul'un su rezervlerine adeta can suyu oldu. Son yağışlarla birlikte kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları yukarı yönlü dik bir grafik çizdi.

İSKİ tarafından paylaşılan 5 Kasım 2026 tarihli güncel verilere göre, kent genelindeki genel doluluk oranı yüzde 59,65 seviyesine çıktı.

İSKİ tarafından paylaşılan 5 Kasım 2026 tarihli güncel verilere göre, kent genelindeki genel doluluk oranı yüzde 59,65 seviyesine çıktı.

Ekim sonu başlayan ve Kasım başında şiddetini artıran yağışlar sayesinde baraj havzalarına giren su miktarı sadece 24 saat içinde genel ortalamayı yüzde 5,48 artırdı.

Ekim sonu başlayan ve Kasım başında şiddetini artıran yağışlar sayesinde baraj havzalarına giren su miktarı sadece 24 saat içinde genel ortalamayı yüzde 5,48 artırdı.

ÖMERLİ, DARLIK VE ALİBEY BARAJLARINDA DOLULUK YÜZDE 70 SINIRINI AŞTI


Anadolu ve Avrupa Yakası'nın ana su tedarik noktalarında yüz güldüren tablolar oluştu.

ÖMERLİ, DARLIK VE ALİBEY BARAJLARINDA DOLULUK YÜZDE 70 SINIRINI AŞTIAnadolu ve Avrupa Yakası'nın ana su tedarik noktalarında yüz güldüren tablolar oluştu.

Darlık Barajı yüzde 90,34 doluluk oranıyla zirveye yerleşirken, kentin en büyük su deposu konumundaki Ömerli Barajı yüzde 78,83 seviyesine ulaştı.

Darlık Barajı yüzde 90,34 doluluk oranıyla zirveye yerleşirken, kentin en büyük su deposu konumundaki Ömerli Barajı yüzde 78,83 seviyesine ulaştı.

Alibey Barajı yüzde 72,12, Elmalı ise yüzde 67,98 doluluğa sahip oldu.

Alibey Barajı yüzde 72,12, Elmalı ise yüzde 67,98 doluluğa sahip oldu.

İSTANBUL BARAJLARININ BARAJ BAZLI GÜNCEL DOLULUK LİSTESİ


İSKİ verilerine göre 5 Kasım 2026 itibarıyla baraj bazlı su seviyeleri şu şekilde sıralandı:


  • Darlık Barajı: %90,34
  • Ömerli Barajı: %78,83
  • Alibey Barajı: %72,12
  • Elmalı Barajı: %67,98
  • Istrancalar: %59,77
  • Terkos Barajı: %40,49
  • Sazlıdere Barajı: %34,64
  • Büyükçekmece Barajı: %33,03
  • Kazandere Barajı: %4,32
  • Pabuçdere Barajı: %3,08
İSTANBUL BARAJLARININ BARAJ BAZLI GÜNCEL DOLULUK LİSTESİİSKİ verilerine göre 5 Kasım 2026 itibarıyla baraj bazlı su seviyeleri şu şekilde sıralandı:Darlık Barajı: %90,34Ömerli Barajı: %78,83Alibey Barajı: %72,12Elmalı Barajı: %67,98Istrancalar: %59,77Terkos Barajı: %40,49Sazlıdere Barajı: %34,64Büyükçekmece Barajı: %33,03Kazandere Barajı: %4,32Pabuçdere Barajı: %3,08
Başlıklar :i̇stanbulbarajdoluluk oranıyağışiski
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026