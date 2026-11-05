Altın piyasasında rüzgâr tersine döndü: Fiyatlarda güçlü sıçrama
08:35, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 08:47, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Haftalardır süren değer kaybının ardından altın piyasasında yön yeniden yukarı döndü. ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından çarşamba günü yüzde 3'ü aşan yükseliş kaydeden değerli metal, 5 Kasım Perşembe gününe de kazançla başladı. Peki gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Gram Altın Alış: 6.656,31₺
Gram Altın Satış: 6.657,34₺
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek Altın Alış: 10.443,16₺
Çeyrek Altın Satış: 10.681,97₺
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım Altın Alış: 20.821,05₺
Yarım Altın Satış: 21.363,95₺
TAM ALTIN FİYATI
Tam Altın Alış: 43.206,00₺
Tam Altın Satış: 43.719,00₺
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
22 Ayar Bilezik Alış: 5.952,60₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.958,39₺
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