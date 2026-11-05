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Kadın girişimcilerin başarı hikayeleri ödüllendirilecek

Kadın girişimcilerin başarı hikayeleri ödüllendirilecek

04:00, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Kadın girişimcilerin başarı hikayeleri ödüllendirilecek
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Garanti BBVA, KAGİDER ve Ekonomist Dergisi iş birliğiyle düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması, 20’nci yılında kadınların başarı hikâyelerini ödüllendirmeye hazırlanıyor. Beş kategoride toplam 3 milyon lira ödülün verileceği yarışmaya başvurular 30 Kasım 2026’ya kadar devam edecek.

Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi, kadınların ekonomik hayattaki etkinliğinin artırılması ve girişimcilik ekosisteminde daha fazla yer almalarının sağlanması amacıyla düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda yeni dönem başvuruları sürüyor. Garanti BBVA, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist Dergisi iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışma, 20’nci yılında da başarılarıyla fark yaratan kadın girişimcileri görünür kılmayı ve yeni girişimcilere ilham vermeyi hedefliyor. Yirmi yıldır kadınların iş dünyasındaki varlığını güçlendirmeye yönelik çalışmaların bir parçası olan yarışma, farklı sektörlerde faaliyet gösteren kadın kuruculu işletmelerin büyüme yolculuklarına katkı sunmayı amaçlıyor.

BEŞ KATEGORİDE TOPLAM 3 MİLYON LİRA ÖDÜL

Yarışmanın 20’nci döneminde beş farklı kategoride toplam 3 milyon lira ödül dağıtılacak. Türkiye’nin Kadın Girişimcisi kategorisinin birincisi 1 milyon lira ödül kazanacak. Türkiye’nin Teknolojide Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi, Türkiye’nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi, Türkiye’nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi ve Türkiye’nin Kadın Kooperatifi kategorilerinin kazananlarına ise ayrı ayrı 500 bin lira verilecek. Kategorilerin farklı alanlara odaklanmasıyla teknoloji geliştiren, bulunduğu bölgede ekonomik ve sosyal değer oluşturan, toplumsal fayda sağlayan ve kooperatif modeliyle üretime katkıda bulunan kadın girişimcilerin başarılarının ödüllendirilmesi hedefleniyor. Böylece yarışma, yalnızca ticari büyüklük ve finansal başarıyı değil, girişimlerin teknoloji, sürdürülebilirlik, yerel kalkınma ve sosyal fayda alanlarında oluşturduğu etkiyi de ön plana çıkarıyor.

ÖDÜLÜN YANINDA NETWORK VE İLETİŞİM DESTEĞİ

Yarışmada dereceye giren girişimcilerin kazanımları nakdi ödüllerle sınırlı kalmayacak. Kazananlara bir yıl boyunca KAGİDER üyeliği imkânı sunulacak. Ayrıca Ekonomist, Capital ve Elele dergilerine abonelik, Garanti BBVA tarafından iletişim desteği ve girişimcilik ekosisteminde yeni iş bağlantıları kurmalarına yardımcı olacak network fırsatları sağlanacak. Bu desteklerle kadın girişimcilerin işlerini geliştirmeleri, yeni pazarlara ulaşmaları ve farklı sektörlerden girişimcilerle etkileşim kurmaları amaçlanıyor. İşletmeler açısından finansmana erişimin yanı sıra kurumsal iletişim desteğinin önemli katkı oluşturması bekleniyor.

BAŞVURULAR 30 KASIM’A KADAR DEVAM EDİYOR

  • Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın 20’nci dönemine katılmak isteyen girişimciler, başvurularını 30 Kasım 2026 tarihine kadar gerçekleştirebilecek. Başvurular, yarışmanın resmi internet sitesi olan www.garantibbvakadingirisimci.com adresi üzerinden kabul edilecek. Organizasyon, başarılı iş modellerinin yeni girişimcilere örnek oluşturmasına da odaklanıyor.
Başlıklar :Garanti BBVAGirişimciekonomi
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